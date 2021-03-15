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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2021 - 01:49 | Son Güncelleme:

PSG'de Angel Di Maria'ya maç esnasında hırsızlık şoku

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PSG'de Angel Di Maria'ya maç esnasında hırsızlık şoku

Fransa Ligue 1'de PSG'nin Nantes ile karşılaştığı müsabakanın 62. dakikasında oyundan alınan Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdiği ve hırsızlık olayı sırasında ailesinin evde olduğu açıklandı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain'in sahasında Nantes'a 2-1 mağlup olduğu maçta Angel Di Maria'nın evine hırsız girdi.

RMC Sport'un haberine göre; maç sırasında Sportif Direktör Leonardo ile Mauricio Pochettino arasındaki kısa görüşme sonrası Di Maria oyundan alındı.

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Maçın 62. dakikasında oyundan alınan Angel Di Maria'nın "ciddi bir problem" nedeniyle stattan ayrıldığı belirtilirken oyuncunun evine hırsız girdiği açıklandı.

Di Maria'nın sahada olduğu dakikalarda evine hırsızların girdiği açıklanırken hırsızlık olayı sırasında ailesinin de evde olduğu belirtildi.

PSGde Angel Di Mariaya maç esnasında hırsızlık şoku

PSGde Angel Di Mariaya maç esnasında hırsızlık şoku

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