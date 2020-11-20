PSG'de 4 sakat, 7 şüpheli! Monaco'nun galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

MONACO

- Sezonun ilk 3 maçında 7 puan toplayan Monaco, sonraki 7 maçtan ise sadece 3 galibiyet çıkartabildi.

- Takımın en önemli gol silahı Wissam Ben Yedder koronavirüs karantinasında, as kaleci Benjamin Lecomte'un da eli kırıldı ve yeni yıla kadar forma giymesi beklenmiyor.

- Ben Yedder'in yokluğunda gözler kanattan destek verecek olan Gelson Martins ile Alman panzeri Kevin Volland üzerinde olacak.

- Lecomte'un yokluğunda eldivenler Vito Mannone'ye emanet.

PSG

- PSG cephesinde 4 sakat, 7 belirsiz toplam 11 isim Monaco maçı öncesi belirsiz!

- Juan Bernat, Julian Draxler, Thilo Kehrer ve Idrissa Gueye'nin oynaması beklenmiyor.

- Marco Verratti, Mauro Icardi, Moise Kean ve Neymar takımla çalışmalara katıldı ancak durumları maç saati netleşecek.

- Marquinhos, Leandro Paredes ve Angel Di Maria da Güney Amerika seyahati yapıp geldiler. Yorgunluk nedeniyle ilk 11'de değil, yedekte bekleyebilirler.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İç sahada bu sezon oynadığı 5 maçı da kaybetmeyen Monaco'nun, bu 5 maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Ligdeki son 8 maçını kazanan PSG'nin, son 5 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- İki takımın ligde oynadığı son 7 maçta Monaco galibiyeti bulunmuyor! (5 PSG galibiyeti - 2 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG Kazanır" oldu!

%27'lik kesim eksiklerine rağmen PSG'nin Monaco deplasmanından 3 puanla döneceğini düşünüyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe'nin geçen sezon attığı tüm goller! İzleyelim...