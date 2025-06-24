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PSG ve Botafogo, el ele turladı! Atletico Madrid'e galibiyet yetmedi: Averajla 'veda' dedi!

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#FIFA Dünya Kulüpler Kupası#Atletico Madrid#PSG
PSG ve Botafogo, el ele turladı Atletico Madride galibiyet yetmedi: Averajla veda dedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 00:15

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu son maçında Brezilya temsilcisi Botafogo'yu 1-0 mağlup eden Atletico Madrid'e galibiyet yetmedi ve turnuvaya 'veda' dedi.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda bir üst tura yükselen takımlar belli oldu.

PSG LİDER TURLADI

Fransız devi Paris Saint-Germain, MLS ekibi Seattle Sounders'ı 2-0 mağlup etti. 

PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Kvaratskhelia ve 67. dakikada Hakimi kaydetti. 

Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten PSG, 5 averajla grubu lider tamamladı. 

PSG ve Botafogo, el ele turladı Atletico Madride galibiyet yetmedi: Averajla veda dedi

ATLETICO'DAN SARSICI VEDA

Grubun diğer maçında ise İspanya La Liga takımı Atletico Madrid, Brezilya temsilcisi Botafogo ile karşı karşıya geldi. 

İspanyol temsilcisi, ABD'nin Los Angeles şehrindeki Rose Bowl Stadı'nda oynanan B Grubu üçüncü maçını, Antoine Griezmann'ın 87. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

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Lider PSG ile beraber 6 puana sahip olan iki takımdan, Botafogo averaj farkıyla B Grubu'nda ikinci, Atletico Madrid ise üçüncü sırada yer aldı.

Grubu ilk iki sırada bitiren PSG ile Botafogo üst tura yükselirken Atletico Madrid ile Seattle Sounders, organizasyona veda etti. 

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#FIFA Dünya Kulüpler Kupası#Atletico Madrid#PSG

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