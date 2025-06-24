PSG ve Botafogo, el ele turladı! Atletico Madrid'e galibiyet yetmedi: Averajla 'veda' dedi!

Haberin Devamı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda bir üst tura yükselen takımlar belli oldu.

PSG LİDER TURLADI

Fransız devi Paris Saint-Germain, MLS ekibi Seattle Sounders'ı 2-0 mağlup etti.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Kvaratskhelia ve 67. dakikada Hakimi kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten PSG, 5 averajla grubu lider tamamladı.

ATLETICO'DAN SARSICI VEDA

Grubun diğer maçında ise İspanya La Liga takımı Atletico Madrid, Brezilya temsilcisi Botafogo ile karşı karşıya geldi.

İspanyol temsilcisi, ABD'nin Los Angeles şehrindeki Rose Bowl Stadı'nda oynanan B Grubu üçüncü maçını, Antoine Griezmann'ın 87. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Haberin Devamı

Lider PSG ile beraber 6 puana sahip olan iki takımdan, Botafogo averaj farkıyla B Grubu'nda ikinci, Atletico Madrid ise üçüncü sırada yer aldı.

Grubu ilk iki sırada bitiren PSG ile Botafogo üst tura yükselirken Atletico Madrid ile Seattle Sounders, organizasyona veda etti.