PSG -Toulouse ve Bayern Münih - Augsburg maçlarının heyecanı Şampiyon Oran farkıyla Misli'de!

Haberin Devamı

İlandır

PSG RAKİP TANIMIYOR

Ligin zirvesinde yer alan Paris Saint-Germain, bu sezon henüz yenilgi almadı. İlk 11 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlikle 29 puan toplayan Luis Enrique'nin öğrencileri, şimdiden ikinci sıradaki Monaco'ya 6 puan fark attı.

İSTİM ÜSTÜNDE

İlk 8 haftada yalnızca 1 galibiyet alan ve 6 puan toplayabilen Toulouse, son dönemde farklı bir kimliğe büründü. Son 3 maçta 9 puanı cebine koyan Toulouse, bu karşılaşmalarda 6 gol attı ve kalesini de gole kapatmayı başardı.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov; Hakimi, Lucas Beraldo, Skriniar, Zague; Joao Neves, Mayulu, Fabian Ruiz; Doue, Asensio, Barcola

Toulouse: Restes; Kamanzi, Sidibe, Cresswell, Akdag, Donnum; Casseres, Sierro; Aboukhlal, King, Gboho

PSG – Toulouse maçı öncesi dikkat çeken notlar

Haberin Devamı

- PSG ligde oynadığı son 40 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. O mağlubiyet Toulouse’a karşıydı.

- Toulouse son 3 lig maçını gol yemeden kazanmayı başardı.

- PSG ile Toulouse arasında oynanan son 5 resmi maçın 4’ü 2-3 gol arasında skorla bitti.

BAYERN MÜNİH GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, yeni yılda bildiğimiz haline döndü. İlk 10 haftayı namağlup kapatan Bavyera ekibi, bu süreçte yalnızca 2 beraberlik alırken 26 puan toplayarak zirveye oturdu.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI

Augsburg ise bu sezona inişli çıkışlı başladı. İlk 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan aldılar. Son 3 karşılaşmada ise yenilgi yaşamadan 5 puanı ceplerine koydular.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane

Augsburg: Labrovic; Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck; Wolf, Onyeka, Jakic, Maier, Giannoulis; Claude-Maurice, Tietz

Bayern Münih – Augsburg maçı öncesi dikkat çeken notlar

- Bayern Münih ile Augsburg arasında oynanan son 4 resmi maçta toplam 24 gol oldu.

- Augsburg ile Bayern Münih arasında oynanan son 4 resmi maçın ilk yarıları 1,5 gol üstü bitti.

- Bayern Münih iç sahada Augsburg ile oynadığı 14 resmi maçın 12’sini kazandı.