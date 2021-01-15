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GeriFutbol PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino koronavirüse yakalandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 22:40 | Son Güncelleme:

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino koronavirüse yakalandı

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PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino koronavirüse yakalandı
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) teknik direktör Mauricio Pochettino'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

PSG Kulübü, 48 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Pochettino'nun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyon sürecinin başladığını duyurdu.

Ligue 1'in 20. haftasında Angers ile yarın oynayacak maçta PSG'nin başında Pochettino'nun yardımcıları Jesus Perez ve Miguel D’Agostino'nun yer alacağı belirtildi.

Pochettino, Alman Thomas Tuchel'in görevden alınmasının ardından bu ay başında PSG teknik direktörlüğüne getirilmişti

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