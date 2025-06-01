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PSG Teknik Direktörü Luis Enrique: 'Kızımı hatırlamak için Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacım yok!'

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#PSG#UEFA Şampiyonlar Ligi#Luis Enrique
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique: Kızımı hatırlamak için Şampiyonlar Ligine ihtiyacım yok
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 01:18

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları Inter maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i Almanya'da 5-0'lık skorla mağlup ederek tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan PSG'de teknik adam Luis Enrique, zaferin ardından açıklamalar yaptı.

İşte Luis Enrique'nin açıklamaları;

"HEDEFİMİZ TARİH YAZMAKTI"

“Tarih yazmak, sezon başından beri hedefimizdi. Şimdi kutlama zamanı! Oyuncular ve taraftarlar arasında gerçek bir bağ olduğunu hissettim. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu seviyede oynamak zor ama baskının üstesinden gelmeyi başardık.”

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"TARİH YAZMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Hedefimiz geçtiğimiz yıldan bu yana buydu. Tarih yazmaya devam etmek ve yeniden kazanmak istiyoruz. Öncesinde bunun keyfini yaşamak istiyoruz. İnsanları mutlu etmek çok güzel bir duygu."

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique: Kızımı hatırlamak için Şampiyonlar Ligine ihtiyacım yok

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"KIZIM HEP BİZİMLE"

"Kızımı hatırlamak için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmama ihtiyacım yok. O hep bizimle."

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#PSG#UEFA Şampiyonlar Ligi#Luis Enrique

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