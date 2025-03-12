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PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u penaltılarla eledi! Bayern Münih-Inter eşleşmesi...

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#Şampiyonlar Ligi#PSG#Liverpool
PSG, Şampiyonlar Liginde Liverpoolu penaltılarla eledi Bayern Münih-Inter eşleşmesi...
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 01:50

PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool'a penaltılarda 4-1'lik üstünlük kurdu ve çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaştı.

PSG, karşılaşmanın 12. dakikasında Ousmane Dembele ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadelenin 90 dakikalık bölümü PSG'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İlk karşılaşmayı Liverpool'un 1-0 kazanması sebebiyle uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti. PSG, penaltılarda Liverpool'a 4-1 üstünlük sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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BAYERN VE INTER, KAZANARAK EŞLEŞTİ

Gecenin diğer maçlarını kazanan Bayern Münih ile Inter, çeyrek finalde eşleşti.

Bayern Münih, ilk maçta 3-0 yendiği Leverkusen'i rövanşta da 2-0 ile geçti ve tur atlayan taraf oldu. Bavyekra ekibine galibiyeti getiren golleri 52'de Harry Kane ve 71' Davies kaydetti.

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PSG, Şampiyonlar Liginde Liverpoolu penaltılarla eledi Bayern Münih-Inter eşleşmesi...

HAKAN BİR İLKİ BAŞARDI

Inter ise Hollanda'da 2-0 mağlup ettiği Feyenoord'u İtalya'da da 2-1 yendi ve Bayern Münih'in rakibi oldu.

Inter, 8. dakikada Marcus Thuram ile öne geçti. Feyenoord, 42. dakikada Jakub Moder'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-1 ile gitti.

Inter, 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle birlikte maçı 2-1 kazandı. Hakan Çalhanoğlu bu maçtaki golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde 10+ gol atan ve asist yapan ilk Türk futbolcu oldu.

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#Şampiyonlar Ligi#PSG#Liverpool

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