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PSG Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maç öncesi istatistikler

#Psg#Psg Real Madrid
PSG Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Maç öncesi istatistikler

Paris Saint Germain (PSG) Real Madrid maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesinde iki takımı karşı karşıya getirecek. 2 takımın 14'üncü kez karşı karşıya geleceği mücadele, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak. Real Madrid ile en son 2019 yılında, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşan PSG, 1 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrılmıştı. Peki, PSG Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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PSG Real Madrid maçı ile Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda çeyrek finale kalacak takım, kapıları aralayacak. 2018 yılında da Son 16 Turunda karşı karşıya gelen iki ekip, bol gollü karşılaşmaların ardından bir üst tura katılmaya hak kazandı. İki karşılaşmadan da Real Madrid galip ayrıldı. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen PSG Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

PSG REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesinde PSG ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. 15 Şubat Salı günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Exxen ekranlarından canlı izlenebilecek.

PARIS ST GERMAIN

Devler Ligi'nde sezona Club Brugge beraberliğiyle başlayan PSG, A Grubu'nu 11 puanla Manchester City'nin arkasından 2. sırada bitirerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

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Ligue 1'de aralık ayından sonra oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik alıp tökezliyormuş gibi gözükse de son 4 lig maçında sadece 1 gol yiyip 12 puan toplayarak zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı.

Paris'in dev kulübünde Sergio Ramos ve Ander Herrera sakatlıkları nedeniyle Real Madrid maçında forma giyemeyecek. Son antrenmanda takımla birlikte çalışan Neymar'ın durumu maç saati netlik kazanacak.

TD Mauricio Pochettino hücum hattını "Di Maria, Mbappe, Messi" şeklinde oluşturacak. Savunmanın sağında Achraf Hakimi, solunda Nuno Mendes forma giyecek.

Pochettino; "Bu turun favorisi yok..." diye sözlerine başlarken; "Turnuvanın finali bu eşleşme olabilirdi ancak ne yazık ki bu turda eşleştik..." dedi.

REAL MADRID

Son 7 lig maçında sadece 3 galibiyet alsa da La Liga'nın zirvesinde yer alan Real Madrid, İspanya Süper Kupa'yı müzesine götürdü ancak Kral Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Devler Ligi'nin D Grubu'nda FC Sheriff karşısında aldıkları yenilgi çok konuşulmuştu, yine de 15 puanla grubu zirvede noktalamayı başarmışlardı.

Mariano Diaz deplasman kafilesinde yer almadı, bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkıp 33 gol katkısı (24 gol - 9 asist) yapan Karim Benzema'nın durumu şüpheli.

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Fransız golcü takımla birlikte Paris'e gitti ancak son 3 maçta forma giyememişti, İspanyol kaynaklar maçtan önce son durumuna bakılacağı ve ona göre karar vereceğini yazdı.

Bir kanatta Marco Asensio, diğerinde Vinicius Jr olacak. Benzema yetişmezse hücum merkezinde Luka Jovic veya "False 9" olarak Gareth Bale ya da Eden Hazard ikilisinden birini izleyebiliriz.

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#Psg#Psg Real Madrid

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