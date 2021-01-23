Son Güncelleme:
PSG, Montpellier'i 4 golle yendi
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Montpellier'i 4-0 mağlup etti.
PSG'nin gollerini 34. ve 63. dakikada Kylian Mbappe, 60. dakikada Neymar ve 61. dakikada Icardi kaydetti.
Kaleci Omlin'in 18. dakikada kırmızı kart görmesiyle Montpellier maçın geri kalanını 10 kişi oynadı.
Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 28 puanla 11. sırada kaldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle