PSG - Marsilya maçında Dimitri Payet'ten tepki çeken faul!

Spor Arena Dış Haber | Fransa'da iki ezeli rakip PSG ve Marsilya'nın karşı karşıya geldiği maçı PSG 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Mbappe ve Icardi atarken karşılaşmaya 90. dakikasında Dimitri Payet'in yaptığı faul damgasını vurdu.

Maçın son dakikalarında PSG'den Marco Verratti'nin karın boşluğuna tekmesi gelen Payet, direkt kırmızı kartla oyundan atılırken tecrübeli futbolcunun yaptığı bu hareket, Fransa'da sert bir şekilde eleştirildi.

'GADDAR VE ACIMASIZ'

Fransız basını Payet'in faulünü 'Gaddar ve acımasızca' olarak nitelendirdi. İki takım arasında geçen sezon oynanan maçta da gerilim çok fazla artmış ve iki takımdan futbolcular kırmızı kart görmüştü.

Payet'in sert faulünün ardından iki takım futbolcuları arasında tansiyon çıkarken geçen seneki gibi korkulan anlar yaşanmadı.

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