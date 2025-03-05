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PSG – Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı!

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PSG – Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 09:41

Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmaları kapsamında bu akşam PSG – Liverpool maçı oynanacak. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, İngiliz devi Liverpool’u konuk edecek. Parc des Princes'de oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem D. Massa yönetecek. Futbolseverler de karşılaşmanın yayın kanalı ve saatini araştırıyor. Peki, PSG – Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler!

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Bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak karşılaşmalar arasında PSG – Liverpool maçı ön plana çıkıyor. Turu geçenin çeyrek finale çıkacağı son 16 turunda maçlar rövanş usulüne göre yapılacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri de karşılaşma öncesi detaylıca merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi PSG – Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

PSG – LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında bu akşam Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, İngiliz devi Liverpool’u konuk ediyor. 5 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak PSG - Liverpool maçı TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

PSG – LİVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

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Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota

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