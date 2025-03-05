PSG – Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı!

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Bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak karşılaşmalar arasında PSG – Liverpool maçı ön plana çıkıyor. Turu geçenin çeyrek finale çıkacağı son 16 turunda maçlar rövanş usulüne göre yapılacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri de karşılaşma öncesi detaylıca merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi PSG – Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

PSG – LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında bu akşam Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, İngiliz devi Liverpool’u konuk ediyor. 5 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak PSG - Liverpool maçı TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

PSG – LİVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

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Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota