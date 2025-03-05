PSG – Liverpool Eşleşmesinde İlk Raund! Devler Ligi’nde Heyecan Sürüyor… İşte Misli’de Günün Şampiyon Tercihleri

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Feyenoord – Inter: Maç Sonucu 2 (1.36 yerine 1.40)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “canlı sohbet” etkinliği ile sunulan Feyenoord – Inter mücadelesinde Misli yazarı Ozan Gür, konuk ekibin karşılaşmayı kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Ev sahibi ekipte çok fazla eksiğin olması bu maç öncesi gözüme çarpan ilk unsur oldu. Teknik adam Robin Van Persie, Inter karşısında bu eksikler sebebiyle 11’i kurmakta bir hayli zorlanacak. Grup aşamalarında gollü sonuçlar alan Hollanda temsilcisi Play-Off eşleşmesinde Milan’a karşı savunmada dirençli kalarak turu geçen taraf olmuştu. Inter, grup aşamalarında 1 gol yedi. İtalya Kupası, Serie A ve Devler ligi üçgeninde yoluna hatasız devam eden Inter’in eksikleri sebebiyle sorun yaşayan Feyenoord karşısında turu ilk maçta almasını bekliyorum. Önerim, Inter galibiyeti. Alternatif için ise tavsiyem, toplam 2,3 gol bahsi olacak.



PSG – Liverpool: Karşılıklı Gol (1.34 yerine 1.36)

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Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “canlı sohbet” seçeneği bulunan Paris Saint Germain – Liverpool karşılaşmasında Misli Yazarı Sabri Ugan her iki ekipten de gol bekliyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumu

PSG geride kalan hafta Lille’i 4-1’lik skorla geçerken hayli iyi göründü. Liverpool önce City deplasmanında, ardından Newcastle karşısında aynı skorla 2-0 kazandı. Liverpool’un bu maçlardaki gol beklentisinin çok da yüksek olmaması dikkat çekiciydi. İki takımın da gol bulması, beklenen sonuç olur. Taraf seçerseniz şansın yardımına ihtiyaç duyarsınız. Israr ederseniz riskin PSG tarafında olduğumu söylerdim.



Bayern Münih – B. Leverkusen: Karşılıklı Gol (1.54 yerine 1.57)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “canlı izle” seçeneği bulunan Bayern Münih – Bayer Leverkusen karşılaşmasında Misli Yazarı Halil İbrahim Ağış, her iki ekip de gol bul atar tercihinde bulunuyor.

Misli Editörü Halil İbrahim Ağış’ın Yorumu

Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği Celtic karşısında ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan Bayern Münih rövanşında rakibi karşısında 1-0 geri olduğu karşılaşmada son dakikada bulduğu golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılıp bu tura yükseldi. Ligde şampiyonluk yolunda puan farkının vermiş olduğu rahatlığından dolayı bu karşılaşmada iç saha avantajıyla etkili başlamalarını bekliyorum. Bayer Leverkusen ise bu turdan başlangıç yapıyor. Başarılı hoca Xabi Alonso, 2023'te göreve geldiğinden beri Bayern'e karşı altı karşılaşmada da yenilmeyerek başarılı sonuçlar elde etti. Takım olarak çok formda olan konuk ekip tur şansını evindeki rövanş maçına taşıyabilmek adına önde başlayacaktır. Hücumda etkili isimleri bulunan iki ekip açık futbol ortaya koyarak karşılıklı goller bulur.

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