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GeriFutbol PSG - Lille maçında gerginlik! Neymar ile Tiago Djalo tünelde tartıştı!
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Futbol
Haber Giriş: 04.04.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

PSG - Lille maçında gerginlik! Neymar ile Tiago Djalo tünelde tartıştı!

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Fransa Ligue 1'in 31. haftasında PSG'nin Lille'e 1-0 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Neymar, soyunma odasına giderken Lille'in kırmızı gören futbolcusu Tiago Djalo ile tartıştı.

Evinde Lille'e 1996 yılından sonra ilk kez yenilen PSG'de Neymar, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Yaşanan gerginlikte Neymar'ın ardından da Djalo kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki futbolcu hararetli şekilde konuşarak soyunma odası tüneline girerken bir anda itişmeye başladılar. Tünelde bulunan görevliler iki oyuncuyu ayırdı.

Yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan bu görüntüler sonrası oyuncuların ekstra ceza alabileceği ifade edildi.

PSG 0 - 1 Lille (Maç özeti)
PSG 0 - 1 Lille (Maç özeti)

PSG - Lille maçında gerginlik Neymar ile Tiago Djalo tünelde tartıştı

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