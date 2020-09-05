PSG kaleci Rico'nun bonservisini aldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki İspanyol file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.



Fransız basını, PSG'nin Rico için 6 milyon avro bonservis bedeli ödediğini iddia etti.



Sergio Rico, geçen sezon 10 maçta PSG'nin kalesini korumuştu.

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