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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 14:43 | Son Güncelleme:

PSG kaleci Rico'nun bonservisini aldı

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PSG kaleci Rico'nun bonservisini aldı
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Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), geçen sezon Sevilla'dan kiraladığı kaleci Sergio Rico'nun bonservisini aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki İspanyol file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransız basını, PSG'nin Rico için 6 milyon avro bonservis bedeli ödediğini iddia etti.

Sergio Rico, geçen sezon 10 maçta PSG'nin kalesini korumuştu.

 

PSG kaleci Riconun bonservisini aldı

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