PSG, Galatasaray'ın talip olduğu Kolo Muani'nin bonservisini belirledi

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi forvet bölgesi. Mauro Icardi'ye son teklifini yapan Sarı-kırmızılılar bir yandan da görüşmelere başladı.

Yeri geldiğinde Osimhen ile birlikte, yeri geldiğinde ise Osimhen'in yerine de oynayabilecek bir golcü arayan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Randal Kolo Muani oldu.

JUVENTUS DA İSTİYOR AMA GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE!

Sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki oyuncu için Juventus'un da devrede olduğu öğrenildi. Fransız yıldızın bir dönem formasını giydiği Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması nedeniyle Galatasaray transferde bir adım önde.

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BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Randal Kolo Muani için gelecek teklifleri dinlemeye karar veren Paris Saint-Germain ise oyuncu için 25 ila 30 milyon euro bandında bir bonservis bedeli belirledi.

PERFORMANSI

Geçen sezon Premier Lig'de 30 maçta 1 gol - 1 asistlik performans sergileyen Muani, Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 maçta 4 gol ve 2 asist üretti.