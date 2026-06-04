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PSG, Galatasaray'ın talip olduğu Kolo Muani'nin bonservisini belirledi

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Randal Kolo Muani
PSG, Galatasarayın talip olduğu Kolo Muaninin bonservisini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 14:49

Sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin yerine golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Randal Kolo Muani oldu. PSG, Fransa'nın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmeyen yıldız futbolcunun bonservisini belirledi. İşte detaylar...

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi forvet bölgesi. Mauro Icardi'ye son teklifini yapan Sarı-kırmızılılar bir yandan da görüşmelere başladı.

Yeri geldiğinde Osimhen ile birlikte, yeri geldiğinde ise Osimhen'in yerine de oynayabilecek bir golcü arayan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Randal Kolo Muani oldu.

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JUVENTUS DA İSTİYOR AMA GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE!

Sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki oyuncu için Juventus'un da devrede olduğu öğrenildi. Fransız yıldızın bir dönem formasını giydiği Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması nedeniyle Galatasaray transferde bir adım önde.

PSG, Galatasarayın talip olduğu Kolo Muaninin bonservisini belirledi

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BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Randal Kolo Muani için gelecek teklifleri dinlemeye karar veren Paris Saint-Germain ise oyuncu için 25 ila 30 milyon euro bandında bir bonservis bedeli belirledi.

PSG, Galatasarayın talip olduğu Kolo Muaninin bonservisini belirledi

PERFORMANSI

Geçen sezon Premier Lig'de 30 maçta 1 gol - 1 asistlik performans sergileyen Muani, Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 maçta 4 gol ve 2 asist üretti.

PSG, Galatasarayın talip olduğu Kolo Muaninin bonservisini belirledi

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Randal Kolo Muani

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