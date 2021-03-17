PSG, Fransa Kupası'nda çeyrek finalde! Lille 3 golle yıkıldı, Yusuf Yazıcı penaltı kaçırdı
Paris Saint-Germain, Fransa Kupası'nda Lille'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Konuk ekipte Yusuf Yazıcı, 78. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Keylor Navas'a takıldı.
Paris Saint-Germain ile Lille, Fransa Kupası'nda kozlarını paylaştı.
Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yazıcı'nın 11'de başladığı maçta ilk gol 9. dakikada Icardi'den geldi.
PSG, Kylian Mbappe'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Lille'de 78. dakikada Yusuf Yazıcı penaltı atışından faydalanamadı.
Son sözü 90+3. dakikada Mbappe söyledi ve PSG, 3-0'lık skorla Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Lille'de Yusuf Yazıcı 90, Zeki Çelik 74, Burak Yılmaz 45 dakika oynadı
İLK 11'LER
PSG: Keylor Navas; Dagba, Marquinhos, Diallo, Kurzawa; Paredes, Gueye; Kean, Rafinha, Di María; Icardi
Lille: Maignan; Zeki, Djalo, Botman, Bradaric; Luiz Araujo, Soumaré, Xeka, Weah; Yusuf; Burak
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