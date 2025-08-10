×
PSG, Fenerbahçe'nin yıldızına göz dikti! Transferde hareketli saatler

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 11:03

Avrupa’da geçen sezon fırtına gibi esen PSG’nin, Fenerbahçe’den yıldız futbolcuyu bir süredir yakın takibe aldığı öğrenildi. Fransız devinin, genç oyuncu için yakında sarı lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Avrupa futboluna damgasını vuran ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı başaran Fransız devi PSG, yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek istiyor. Fransız kaynaklarından alınan haberlere göre Paris temsilcisi, bu yaz transfer döneminde kadrosuna iki stoper katmak istiyor.

PSG'NİN GÖZÜ YUSUF'TA

PSG'nin bu doğrultuda listedeki isimlerden birinin Fenerbahçe’de geçen sezon parlayan Yusuf Akçiçek olduğu öğrenildi. PSG’nin oyuncu izleme ekibinin, bir süredir 19 yaşındaki savunma oyuncusunu yakın takibe aldığı ve hazırladığı raporu da teknik direktör Luis Enrique ile paylaştığı bildirildi.

DİĞER İSİM ZABARNYI

Bournemouth’tan 22 yaşındaki Ukranyalı stoper Ilya Zabarnyi’nin de peşine düşen PSG’nin, Yusuf için yakında harekete geçeceği öne sürüldü. Birçok Avrupa kulübünün radarındaki genç yıldız için Kanarya’nın bonservis beklentisinin, en az 20 milyon Euro olduğu konuşuluyor.

#Fenerbahçe#PSG#Transfer

