MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPSG, evinde Strasbourg'u 4 golle yendi
GeriFutbol PSG, evinde Strasbourg'u 4 golle yendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.12.2020 - 01:49 | Son Güncelleme:

PSG, evinde Strasbourg'u 4 golle yendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PSG, evinde Strasbourg'u 4 golle yendi
Abone Olgoogle-news

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Strasbourg'u 4-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 17. haftasında PSG, Strasbourg'u konuk etti.

PSG'nin gollerine 18. dakikada Pembele, 79. Kylian Mbappe, 88. dakikada Gueye ve 90 1. dakikada Kean imza attı.

Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 35 yükseltti ve 3. sırada kaldı. Strasbourg ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle