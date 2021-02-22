PSG Esports ve MMD ortaklıklarını duyurdu

Profesyonel futbol takımı Paris Saint-Germain'in e-spor kolu olan PSG Esports, takımının rekabetçi FIFA 21 oyuncuları ve yayıncıları için kuruluşun resmi monitor ortağı olarak MMD ile anlaştı. Philips’in monitör marka lisans ortağı MMD, artık PSG’nin FIFA 21 oyuncularına ekran sağlayacak. Ortaklığın mali detayları açıklanmadı.

MMD'nin monitör konusunda geniş bir seçenek yelpazesi bulunuyor. Takım içinse hem konsol hem de PC için kullanılabilen “Philips Momentum” Monitör serisi sağlanacak.

Profesyonel futbol takımı Paris Saint-Germain'in e-spor kolu olan PSG Esports, League of Legends, DOTA 2, Brawl Stars ve FIFA 21 alanlarında rekabet ediyor.