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Futbol
Haber Giriş: 17.05.2021 - 22:13 | Son Güncelleme:

PSG, Draxler'in sözleşmesini yeniledi

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PSG, Draxler'in sözleşmesini yeniledi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Alman kanat oyuncusu Julian Draxler ile 2023-24 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Draxler'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldı.
Alman milli futbolcu, 2017'nin ocak ayından bu yana forma giydiği PSG'de 172 maça çıktı ve 24 gol kaydetti.

Draxler bu süre zarfında Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Lig Kupası'nda 3'er, Fransa Süper Kupası'nda ise bir şampiyonluk yaşadı.

PSG, Draxlerin sözleşmesini yeniledi

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