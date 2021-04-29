PSG - City maçında Gueye'den İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket! İlk açıklama...

Spor Arena Detay - Paris Saint-Germain ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Parc des Princes'te karşı karşıya geldi. Felix Brych'in düdük çaldığı maçı Manchester City 2-1 kazandı ve rövanş öncesi çok büyük bir avantajı cebine koydu.

PSG, 15. dakikada Marquinhos'un golüyle öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. Manchester City'de Kevin De Bruyne 64'te skoru eşitledi. 71. dakikada sahneye çıkan Riyad Mahrez frikikten topu iğne değilinden geçirerek takımını öne geçirdi. PSG'de Idrissa Gueye, 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İSTANBUL ÖNCESİ İKİ İNGİLİZ TAKIMI AVANTAJLI

Fransa'da oynanan karşılaşmanın büyük bölümünde oyun üstünlüğünü elinde tutan Manchester City, İstanbul'daki dev final öncesi büyük avantaj yakaladı. Bir başka İngiliz takımı Chelsea de Madrid deplasmanında 1-1'le dönüp avantajı elde edince yarı final haftası İngilizler için bir hayli keyifli geçmiş oldu.

Bu maçın rövanşı, 4 Mayıs'ta Manchester'da oynanacak.

GUEYE'DEN İNSANLIK DIŞI HAREKET



PSG adına Gueye, 77. dakikada İlkay'a yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Felix Brych, ayak bileğine doğru yapılan müdahalenin ardından tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı. Bir kişi eksik oynayan PSG karşısında oyun kontrolünü ele geçiren City, kalan bölümü daha rahat oynadı.









İKİ KIRMIZI KARTLA TARİHE GEÇTİ

Idrissa Gueye Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez kırmızı kart gören Real Madridli Alvaro Arbeloa'nın ardından ikinci oyuncu oldu. Kırmızı kartın ardından PSG taraftarı da oyuncularına tepki gösterdi.







JOE HART: ÇOK GEREKSİZDİ

BT Sport için maçı yorumlayan Manchester City eski kalecisi Joe Hart, bu hareketin PSG adına pahalıya mal olduğunu belirtirken Gueye'nin oyunun heyecanıyla ve kötü bir zamanlamayla çok gereksiz bir kırmızı kart gördüğünü ifade etti.

İLKAY GÜNDOĞAN: TÜM MESAJLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM, İYİYİM

Karşılaşma sonuna Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, sosyal medya hesabından kendisine gelen yüzlerce mesaja cevap verdi. Mesajlar için hayranlarına teşekkür eden İlkay, ayağının iyi durumda olduğunu açıkladı.

MARQUINHOS DA TARİHE ADINI YAZDIRDI

Görev aldığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez ağları sarsan PSG'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos, üst üste en az iki organizasyonda çeyrek ve yarı finallerde gol atan Cristiano Ronaldo (2011-12, 2012-13, 2013-14) ve Antoine Griezmann'ın (2015-16, 2016-17) ardından 3. oyuncu olarak tarihe geçti.