PSG, Brest'i darmadağın etti ve turladı! Toplam skor 10-0...

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Fransa Ligue 1 ekipleri PSG ve Brest, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kozlarını paylaştı.
Parc des Princes'te oynanan müsabaka, Paris Saint-Germain'in 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Barcola, 39. dakikada Kvaratskhelia, 59. dakikada Vitinha, 64. dakikada Doue, 69. dakikada Mendes, 76. dakikada Ramos ve 86. dakikada Mayulu kaydetti.
Bu sonucun ardından toplam skoru 10-0'a getiren PSG, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen ekip oldu.