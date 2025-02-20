×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

PSG, Brest'i darmadağın etti ve turladı! Toplam skor 10-0...

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#PSG#Brest
PSG, Bresti darmadağın etti ve turladı Toplam skor 10-0...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 00:56

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Paris Saint-Germain ile Brest karşı karşıya geldi. PSG, müsabakada rakibini adeta gole boğdu ve turladı.

Haberin Devamı

Fransa Ligue 1 ekipleri PSG ve Brest, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kozlarını paylaştı.

Parc des Princes'te oynanan müsabaka, Paris Saint-Germain'in 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gözden KaçmasınKylian Mbappe çıldırdı, Real Madrid Manchester Citye kabus gibi çöktü Arda Güler...Kylian Mbappe çıldırdı, Real Madrid Manchester City'e kabus gibi çöktü! Arda Güler...Haberi Görüntüle

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Barcola, 39. dakikada Kvaratskhelia, 59. dakikada Vitinha, 64. dakikada Doue, 69. dakikada Mendes, 76. dakikada Ramos ve 86. dakikada Mayulu kaydetti.

PSG, Bresti darmadağın etti ve turladı Toplam skor 10-0...

Bu sonucun ardından toplam skoru 10-0'a getiren PSG, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen ekip oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#PSG#Brest

BAKMADAN GEÇME!