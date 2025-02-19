PSG-Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Paris Saint-Germain - Brest maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Brest'i ağırlayacak. Devler Ligi Play Off turu ilk mücadelesinde Brest, rakibi PSG karşısında 3-0 mağlup olmuştu. İki takım şimdi de rövanş maçında son 16 turu için karşı karşıya geliyor. İşte Paris Saint-Germain - Brest maçı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı canlı yayın bilgisi...

PSG - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain ve Brest, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçında mücadele edecek. Bu akşam (19 Şubat) oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Merakla beklenen müsabaka Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.