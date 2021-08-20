PSG, Brest deplasmanında! Messi oynayacak mı? Galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

BREST

- Geçtiğimiz sezonun son 4 haftası sadece 1 puan toplayabildiği için ligden düşmeyle burun buruna gelen Brest, yeni sezona 2 beraberlikle başladı.

- Kötü takımın belki de en iyisi, sol bek Romain Perraud 12 milyon euro bedelle Premier Lig ekibi Southampton'a gitti. Tam 10 gol katkısı (3 gol - 7 asist) yapmıştı...

- Yine geçen sezon hücumda ciddi süre alan ve 6 kez tabela yapan tecrübeli isim Gaetan Charbonnier, AJ Auxerre yolcusu oldu.

- Kaleye Marco Bizot, stopere Liliam Brassier takviyeleri yapıldı. Perraud yerine Jere Uronen geldi.

- İlk 2 maçın en iyi ismi şüphesiz hücum merkezindeki Steve Mounie... Belki gol atamadı ama arkadaşlarını sürekli pozisyonlara soktu.

- Orta alandan hücuma geçişte en dikkat edilmesi gereken isim olan Romain Faivre, aynı zamanda duran toplarda da takımın en çok güvendiği isim...

PSG

- Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Lille'e kaptıran PSG, yeni sezona sansasyonel transferlerle ve 2 maçta 2 galibiyetle girdi.

- Gianluigi Donnarumma ilk kez maç kadrosunda olacak, Sergio Ramos'un rehabilitasyon süreci devam ediyor.

- En çok merak edilen soru ise Lionel Messi'nin oynayıp oynamayacağı... TD Mauricio Pochettino basın toplantısında "Değerlendireceğiz..." demişti. Fransız basınına yansıyan haberlere bakılırsa hem Messi hem de Neymar deplasman kafilesinde yer almadı.

- EURO 2020 ve Copa America 2021 süreçleri geçiren Angel Di Maria, Marco Verratti ve Marquinhos da Donnarumma gibi ilk kez maç kadrosunda yer alacak.

- Colin Dagba, Layvin Kurzawa sakat. Juan Bernat maç saati netleşecek.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın son 10 yılda oynadığı 9 maçın tamamını PSG kazandı.

- Bu sezon hazırlık maçları da dahil Brest'in oynadığı 8 maçın tamamı "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG kazanır" oldu!

%39'luk kesim Messi ve Neymar'ın yokluğuna rağmen Paris'in dev takımına güveniyor...

%13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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PSG'nin sansasyonel transferi Lionel Messi'nin takımla ilk antrenmanından en özel görüntüler...