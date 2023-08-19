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PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'nin Kylian Mbappe'yi tehdit ettiği iddiası

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#PSG#Nasser Al Khelaifi#Kylian Mbappe
PSG Başkanı Nasser Al Khelaifinin Kylian Mbappeyi tehdit ettiği iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 19:56

Fransız basını sezon başında kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe ve PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi arasında geçen diyaloğu aktardı.

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Paris Saint Germain'in transfer döneminde kadro dışı bıraktığı Kylian Mbappe, Japonya'daki kampına götürülmezken daha sonra affedildi.

Kylian Mbappe, Paris Saint Germain'in Fransa Ligue 1'de oynayacağı Toulouse maçı öncesi affedildi ve takım antrenmanlarında yer aldı.

L'Equipe, PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ve Kylian Mbappe arasında 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen toplantıda yaşanan diyaloğu aktardı.

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L'Equipe'in haberine göre; Al Khelaifi, Mbappe'yi kariyeriyle tehdit etti.

Başkan Al Khelaifi, Kylian Mbappe'ye, "Göreceksin, bir daha oynamayacaksın! Pes etmeyeceğiz!" sözlerini sarf etti.

Fransız futbolcu ise Nasser Al Khelaifi'ye, "Göreceksin? Ben ne göreceğim? Oynamama izin vermeyen tek başkan sen olacaksın!" şeklinde karşılık verdi.

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#PSG#Nasser Al Khelaifi#Kylian Mbappe

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