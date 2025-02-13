PSG Başkanı Nasser Al-Khelaïfi görevi kötüye kullanma suçundan yargılanıyor! İşte savunması: 'Şaşkınım'

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AFP'nin soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Paris-SG Başkanı Nasır El-Khelaïfi, Arnaud Lagardère ve Lagardère grubunun 2018'deki hissedarlarından Katarlı QIA'nın oylamasını etkileme girişimiyle ilgili soruşturmada suçlanıyor.

Lagardère olayı: PSG Başkanı Nasser Al-Khelaïfi hakkında suçlama

AFP'nin bugün davaya yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaïfi, 2018 yılında Arnaud Lagardère'in grubunun hissedarı olan Katarlı fon lehine önemli bir oylamayı değiştirmeye yönelik olası bir girişimine ilişkin soruşturmada, özellikle görevi kötüye kullanma suçuna iştirak etmekten 5 Şubat'ta suçlandı.

Kendisiyle temasa geçildiğinde bir yargı kaynağı, oy satın alma ve oy verme özgürlüğünün ihlali ile görevi kötüye kullanma suçlarına iştirakten dolayı bu iddianameyi doğruladı. Adalet sistemi, Nasser Al-Khelaïfi'nin, o sırada grubun çoğunluk hissedarı olan emirliğin egemen varlık fonu QIA'nın 2018'de Lagardère grubunun yönetimiyle ilgili bir iç anlaşmazlıkta pozisyonunu değiştirmesini sağlamak için nüfuzunu kullanıp kullanmadığını ve bunu tazminat karşılığında yapıp yapmadığını sorguluyor.

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Nasser Al-Khelaïfi'nin savunması: Burada olduğum için şaşkınım

PSG başkanına yakın bir kaynağa göre, Nasser Al-Khelaïfi müfettişlere kendini şöyle savundu: ‘Bugün burada olduğum için şaşkınım, bu davada hiçbir etkim olmadı. Katar'la ilgili bir sorunla ilgili tek bir telefon görüşmesi, ilettiğim bir soru ve rolümün bununla sınırlı olması nedeniyle kendimi hiçbir bağlantım olmayan bu davanın ortasında buldum. “'Nasser şöyle, Nasser böyle' diyorlar. Kendilerini savunmak için benim ismimden alıntı yapıyorlar.”

Katar hükümetinden Fransa'ya yatırımları geri çekme tehdidi

RMC Sport’un elde ettiği bilgileregöre ise Al-Khelaïfi'nin iddianamesinin ardından Katar, Fransa'daki yatırımlarını geri çekmekle tehdit ediyor

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Bu sabah AFP, Nasser Al-Khelaïfi'nin 5 Şubat'ta “oy satın alma ve oy kullanma özgürlüğünü baltalamada suç ortaklığı” ve “SCA Lagardère aleyhine yetkilerin kötüye kullanılmasında suç ortaklığı” suçlamalarıyla suçlandığını bildirdi. Katarlı iş insanı herhangi adli gözetim altına alınmadı. Ancak bu iddianame PSG patronunun Çarşamba akşamından beri bulunduğu Doha'da kısa sürede etkisini gösterdi. Çevresi mahkemenin kararına sert tepki gösterdi. Edinilien bilgilere göre, bu durum Al-Khelaifi’yi o kadar sinirlendirdi ki, BeIN Sports ve Paris Saint-Germain de dahil olmak üzere Fransa'daki yatırımlarından çekilmekle tehdit etti.

'Katarlılar artık bıktı'

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Hükümete yakın bir kaynak, ‘Katarlılar tüm bu suiistimallerden bıktı. Sahte davalar, şantaj, her gün eleştiri, başkalarının beceriksizliğini suçlama, Fransa'daki tüm sorunlar onların suçu, ne zaman yardım etmeye çalışsalar görünüşe göre meşru güç' için - bu saf ve basit bir istismar ve herkesin canına tak etti’ ifadelerini kullandı.