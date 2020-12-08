PSG Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? PSG Başakşehir ilk 11 kadrosu belli oldu

PSG Başakşehir maçı ile heyecan dolu mücadele futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde art arda aldığı olumsuz sonuçlardan uzaklaşabilmek ve motivasyonu arttırabilmek amacıyla PSG karşısında galibiyete odaklanacak olan Başakşehir, 3 puan için sahada olacak. Peki, PSG Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Rafael, Ponck, Mahmut, Hasan Ali, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz, Crivelli, Gulbrandsen

PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Danilo, Verratti, Paredes - Neymar, Rafinha, Mbappe

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta mücadelesinde PSG, Başakşehir'i konuk edecek. 8 Aralık Salı günü saat 23.00'da oynanacak mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bugün deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maçın sonunda sahada yaptıklarından gurur duyacakları bir oyun ortaya koymaya çalışacaklarını belirtti.



Teknik direktör Buruk ve futbolcu Demba Ba, maçın oynanacağı Parc des Princes Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Avrupa kupalarında bugün son maçlarına çıkacaklarını ifade eden Buruk, "Tabii ki devam etmek isterdik ancak çok zorlu gruptan 4. olarak ayrılacağız ama oyun olarak genelinde iyi işleri yaptığımızı söyleyebiliriz. Salı günü son maçımız. Güzel oyuna devam etmek istiyoruz. Maçın sonunda sahada yaptıklarımızdan gurur duyacağımız bir oyun ortaya koymaya çalışacağız." dedi.



Buruk, diğer rakiplerin çekişmesinin önemli olduğunu ancak salı akşamı kendilerine saygı duyulacak şekilde sahada mücadele edeceklerini belirtti.



Elindeki tüm futbolcuların kaliteli olduğunu, salı akşamı oyuncuların durumuna göre maç kadrosuna karar vereceğini ifade eden Buruk, "Sahada, bundan önceki maçlar gibi en iyi oyuncularla yer almaya çalışacağız. Bazen maça başlayacak 11 ile devam edecek oyuncular da önemli." diye konuştu.



Buruk, PSG'nin kaliteli oyunculara sahip, iyi ve formda bir takım olduğunu aktararak, şunları söyledi:



"Son 2 Şampiyonlar Ligi maçını kazandılar, bu maçı da kazanmak isteyecekler. İlk maçtan değişik bir atmosfer var. Biz ilk maçta çok fazla pozisyon bulduk. Rakibimiz de çok fazla pozisyona girdi. Zaten PSG böyle bir takım. En ufak şans verdiğinizde kalenize gelebilecek bir takım. Ama oyun içerisinde ofansif oynadıkları için savunmada boşluklar bırakabilen takım. İyi çıkarsanız gol pozisyonlarına girebiliyorsunuz. Birçok maçta ve bizim maçımızda da bunu gördük. İlk maçta çok fazla gol şansı gelmişti, gol atamamıştık. Burada yakaladığımız şansları gole çevirmeye çalışacağız. Rakibimize daha az pozisyon vermeye çalışacağız."



Buruk, ilk 2 maçta Şampiyonlar Ligi'nin tecrübesizliğini yaşadıklarını, basit goller yediklerini ve normalde atabilecekleri golleri atamadıklarını kaydetti.



Manchester United galibiyetinin geç geldiğini ifade eden Buruk, bu tür takımlarla oynamanın önemli olduğunu söyledi.

Buruk, oyuncularıyla gurur duyduğunu ve bir teknik direktör için bunun önemli olduğunu aktardı.



Takım olarak öz eleştiri yaptıklarını belirten Buruk, "Önemli takımların olduğu grupta geriye iyi işler bıraktığımız düşünüyorum. Burada önemli olan ilk 2 veya 3'te yer almaktı. Bunu başaramadık ve bunun üzüntüsü yaşıyoruz." ifadesini kullandı.



DEMBA BA: "HER ŞEYİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"



Demba Ba ise çok zor bir maç olacağını vurgulayarak, "(PSG) Grubun diğer maçına bakmadan üst tura çıkmak için en az bir puan alması gerekiyor. Biz kupayı güzel tamamlamak için bu maçı oynayacağız. Avrupa'da iyi olan bir takıma karşı her şeyi yapmamız gerekiyor." dedi.



3 günde maç oynamanın kendisinin hoşuna gittiğini ifade eden Demba Ba, bu tempoyu kaldırdığını ve oynayabileceğini düşündüğünü söyledi.



Demba Ba, "Şampiyonlar Ligi'nin gerçekleri var. Yarı finalist ve finalistlerle eşleştik. Çok zor gruba düştük. Ne kadar iyi olsak ve elimizden geleni yapsak da bu gerçeklerin karşısında gruptan çıkmayı başaramadık." ifadesini kullandı.

Demba Ba, PSG'nin bugün maçı kazanması halinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini kaydetti.