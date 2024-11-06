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PSG-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Atletico Madrid maçı şifresiz mi?

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#PSG#Atletico Madrid
PSG-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda PSG - Atletico Madrid maçı şifresiz mi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 16:55

Paris Saint Germain ve Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçında karşı karşıya geliyor. Fransa ve İspanya temsilcileri ilk kez karşı karşıya gelecek. PSG, geçtiğimiz haftalarda Arsenal karşısında kaybederken, Girona'yı da yenmişti. İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Peki PSG-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Atletico Madrid maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

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Paris Saint Germain ve Atletico Madrid, bu akşam karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi bu sezon 36 takımlı lig formatına göre gerçekleştiriliyor. İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler bu heyecanlı maçın canlı yayın izleme bilgisini sorguluyor. İşte Paris Saint Germain ve Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı saati ve kanalı...

PSG-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Saint - Germain, bu akşam Atletico Madrid’i ağırlayacak. Szymon Marciniak'in yöneteceği mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Heyecanla beklenen karşılaşma tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#PSG#Atletico Madrid

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