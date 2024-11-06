PSG-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Atletico Madrid maçı şifresiz mi?

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Paris Saint Germain ve Atletico Madrid, bu akşam karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi bu sezon 36 takımlı lig formatına göre gerçekleştiriliyor. İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler bu heyecanlı maçın canlı yayın izleme bilgisini sorguluyor. İşte Paris Saint Germain ve Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı saati ve kanalı...

PSG-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Saint - Germain, bu akşam Atletico Madrid’i ağırlayacak. Szymon Marciniak'in yöneteceği mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Heyecanla beklenen karşılaşma tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.