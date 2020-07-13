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GeriFutbol PSG, 9 gol birden attı! Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'a şok sonuç...
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Haber Giriş: 13.07.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

PSG, 9 gol birden attı! Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'a şok sonuç...

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PSG, 9 gol birden attı! Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'a şok sonuç...
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Milli futbolcularımız Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'un formasını giydiği Le Havre, hazırlık maçında PSG'ye 9-0 mağlup oldu.

Fransa'da şampiyon ilan edilen ve Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara hazırlanan PSG, hazırlık maçında Milli futbolcularımız Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'un formasını giydiği Le Havre ile karşılaştı.

PSG, sansasyonel bir sonuca imza atarak Le Havre'yi 9-0 mağlup etti ve formundan bir şey kaybetmediğini gösterdi.

PSG'ye farklı galibiyeti getiren golleri, 8 ve 19. dakikalarda Icardi, 21 ve 43'te Neymar, 29'da Mbappe, 50'de Gueye, 52 ve 60. dakikalarda Sarabia ve 59'da Muinga kaydetti.

Le Havre'de Ertuğrul Ersoy, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken ikinci yarının başında yerini bir başka milli futbolcu Umut Meraş'a bıraktı.

 

PSG, 9 gol birden attı Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoya şok sonuç...

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