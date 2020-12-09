PSG 5-1 Başakşehir - Maçın özeti ve golleri
Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile Başakşehir karşı karşıya geldi. 4. hakem Sebastian Coltescu’nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya karşı sergilediği ırkçı söylem nedeniyle dün akşam ertelenen PSG-Başakşehir karşılaşmasının geri kalan bölümü oynandı. Mücadeleyi Paris Saint-Germain 5-1'lik skorla kazandı ve temsilcimiz, Devler Ligi'ni 3 puanla tamamladı.
Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam ertelenen PSG-Başakşehir maçı 14'üncü dakikadan itibaren itibaren oynandı.
Paris Saint-Germain, Neymar ve Mbappe'nin golleriyle mücadeleyi 5-1 kazandı.
Fransız ekibi, 21 ve 38. dakikalarda Neymar, 42. dakikada Mbappe'nin kaydettiği gollerle devreye 3-0'lık avantajla girdi.
Dakikalar 50'yi gösterdiğinde sahneye bir kez daha Neymar çıktı ve farkı 4'e yükseltti. Başakşehir, 57. dakikada Mehmet Topal ile skoru 4-1'e getirdi.
Son sözü ise 62. dakikada Kylian Mbappe söyledi ve karşılaşma 5-1 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain 12 puanla grubu lider tamamladı. Başakşehir ise turnuvayı 3 puanla bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
18' Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Gulbrandsen çaprazdan sert vurdu, kaleci Navas topu güçlükle çeldi.
20' Sol kanatta topla buluşan Neymar, önünü kapatmak isteyen Ponck'tan iyi sıyrıldı ve ceza alanına girerken plaseyle topu köşeden ağlara yolladı
38' Başakşehir'in tüm hatlarıyla yüklendiği anda topu kapan PSG, üç kişiyle kontraya çıktı. Rafinha'nın pası sonrası Mbappe'nin araya bıraktığı topta Neymar karşı karşıya pozisyonda ağları sarstı
42' Bakker'in attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi ve öncesinde Neymar'a penaltı yapıldığı tespit edildi. Topun başına gelen Mbappe ağları sarstı.
50' Sol kanatta topla buluşan Neymar ortaya doğru kat etti ve Di Maria'yla yaptığı duvar pası sonrası yayın üzerinden plaseyle topu köşeye bıraktı
57' Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunun devamında arka direkte topu kontrol eden İrfan Can önünü boşalttı ve sert bir şut çıkardı, kale önündeki Mehmet Topal'a çarpan top ağlarla buluştu
62' Neymar'ın hazırladığı pozisyonda sol kanattaki Di Maria, terste boş kalan Mbappe'yi gördü. Mbappe de ceza alanına girerken tek dokunuşla topu ağlara yolladı
72' Savunma derinliğinin kaybolduğu anda Neymar'ın ara pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Mbappe aşırtma bir vuruş yapmak istedi. Kaleci Mert gole izin vermedi
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