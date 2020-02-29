MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPSG 4-0 Dijon
GeriFutbol PSG 4-0 Dijon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 23:26,Son Güncelleme:/

PSG 4-0 Dijon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PSG 4-0 Dijon
Abone Olgoogle-news

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 4-0 yendi.

Ligin 27. hafta maçında lider PSG, Parc des Princes Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Dijon'la karşılaştı.

Ev sahibi ekip, 3. dakikada Pablo Sarabia, 74. ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe, 77. dakikada Mauro Icardi'nin ağları sarsmasıyla rakibini 4-0 mağlup etti.

Puanını 68'e yükselten PSG liderliğini sürdürürken, Dijon 27 puanda kaldı.

PSG 4-0 Dijon

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle