PSG 3-2 Saint-Etienne

PSG - Saint-Etienne maçından inanılmaz şeyler oldu. Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk mücadelesi veren PSG, 33. haftada Saint-Etienne'i konuk etti. Mücadeleyi PSG 3-2 kazandı.

Saint-Etienne 78. dakikada Denis Bouanga'nın golüyle 1-0 öne geçti. PSG'de sahneye çıkan Mbappe 79 ve 87.(penaltı) dakikalarda attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi.

Saint-Etienne 90+2'de Romain Kamouma'nın golüyle eşitliği yakaladı. Herkes maç 2-2 bitecek diye düşünürken Icardı 90+5'te attığı kafa golüyle takımına galibiyeti getirdi.

ZİRVEDE PUAN DURUMU

Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, 70 puanla lider. PSG'nin 69 puanı bulunuyor.

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