PSG 3-0 Leipzig | PSG, Şampiyonlar Ligi finalinde!

Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkacak ilk takım belli oldu. Portekiz'de oynanan karşılaşmada PSG, Leipzig'i 3-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

PSG'ye finali getiren golleri 13. dakikada Marquinhos, 42. dakikada Di Maria ve 56'da Bernat kaydetti.

PSG'nin finaldeki rakibi Bayern Münih - Lyon eşleşmesinin galibi olacak.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!