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Haber Giriş: 18.08.2020 - 19:40,Son Güncelleme:

PSG 3-0 Leipzig | PSG, Şampiyonlar Ligi finalinde!

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PSG 3-0 Leipzig | PSG, Şampiyonlar Ligi finalinde!
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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmesinde PSG, Leipzig'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkacak ilk takım belli oldu. Portekiz'de oynanan karşılaşmada PSG, Leipzig'i 3-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

PSG'ye finali getiren golleri 13. dakikada Marquinhos, 42. dakikada Di Maria ve 56'da Bernat kaydetti.

PSG'nin finaldeki rakibi Bayern Münih - Lyon eşleşmesinin galibi olacak.

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PSG - Leipzig maçından fotoğraflar
PSG - Leipzig maçından fotoğraflar

PSG 3-0 Leipzig | PSG, Şampiyonlar Ligi finalinde

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