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GeriFutbol PSG 2 golle kazandı, Lille'i beklemeye geçti!
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Futbol
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Haber Giriş: 01.05.2021 - 20:10 | Son Güncelleme:

PSG 2 golle kazandı, Lille'i beklemeye geçti!

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PSG 2 golle kazandı, Lille'i beklemeye geçti!

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Lens'i 2-1 mağlup etti.

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren PSG, 35. haftada Parc des Princes Stadı'nda Lens'i ağırladı.

Paris ekibi, 33. dakikada Neymar ve 59. dakikada Marquinhos'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Konuk takımın tek golünü 61. dakikada Ignatius Ganago kaydetti.

Puanını 75'e çıkaran PSG, maç fazlasıyla Lille'i geçerek liderliğe yükseldi. Lens ise 56 puanla 5. sırada kaldı.

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