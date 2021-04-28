PSG 1-2 Manchester City (Maçın özeti ve goller)

Paris Saint-Germain ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Parc des Princes'te karşı karşıya geldi. Felix Brych'in düdük çaldığı maçı Manchester City 2-1 kazandı.

PSG, 15. dakikada Marquinhos'un golüyle öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. Manchester City'de Kevin De Bruyne 64'te skoru eşitledi. 71. dakikada sahneye çıkan Riyad Mahrez frikikten topu ipne değilinden geçirerek takımını öne geçirdi.

PSG'de Idrissa Gueye, 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu maçın rövanşı, 4 Mayıs'ta Manchester'da oynanacak.

PSG'de Marquinhos ve Gueye tarihe geçti



Görev aldığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez ağları sarsan PSG'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos, üst üste en az iki organizasyonda çeyrek ve yarı finallerde gol atan Cristiano Ronaldo (2011-12, 2012-13, 2013-14) ve Antoine Griezmann'ın (2015-16, 2016-17) ardından 3. oyuncu olarak tarihe geçti.



Idrissa Gueye ise Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez kırmızı kart gören Real Madridli Alvaro Arbeloa'nın ardından ikinci oyuncu oldu.

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