PSG 0 - 1 Lille (Maç özeti)

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geldi. Ligin favorisi PSG, sahasında milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın takımı Lille'i konuk etti.

Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan konuk ekip Lille, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız atlatmayı başardı.

Lille'e galibiyeti getiren golü, 20. dakikada Jonathan David kaydetti. PSG'de Neymar 90. dakikada, Lille'de ise Djalo 90+1. dakikada gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Koronavirüse yakalanan milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almazken, maça kulübede başlayan Burak Yılmaz 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından puanını 66'ya yükselten Lille yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Ağır bir yenilgi alan PSG ise 63 puanda kaldı.