PSG 0-1 Bayern Münih | Şampiyonlar Ligi kupası Bayern Münih'in!

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PSG 0-1 BAYERN MÜNİH

GOL: 59' Coman

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Paredes, Neymar, Mbappe, Di Maria

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Alaba, Boateng, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

10' Sol kanattan gelişen PSG atağında Mbappe'nin topuk pasıyla topla buluşan Bernat topu içerye çevirdi. Topla buluşan Mbappe'nin vuruşunda Boateng topun kaleye yönelmesine izin vermedi.

12' Tek topla savunmanın arkasına sarkan Mbappe, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Bu kez Kimmich geçit vermedi.

18' Sol kanattan ceza sahasına sokulan Neymari dar açıdan vuruşunu yaptı. Neuer topu çeldi. Seken topu Neymar çizgi üzerinde içeriye çevirmek istedi. Neuer bir kez daha geçit vermedi.

22' Davies'in sol kanattan ortasında Lewandowski penaltı noktası üzerinde topu kontrol edip dönerek vuruşunu yaptı. Direk gole izin vermedi.

25' Bayern'de sakatlanan Boateng kenara geldi, Süle oyunda

31' Kimmich'in sağdan ortasında Lewandowski'nin kafa vuruşunda Navas gole izin vermedi

45' PSG gole çok yaklaştı! Bayern savunmasındaki hata sonrası penaltı noktasında boş kalan Mbappe iyi vuramadı, top Neuer'de kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

59' GOL! Kimmich'in sağdan ortasında arka direğe inen Coman'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

70' PSG gole yaklaştı! Di Maria'nın pasında Marquinhos kale sahası sağ köşesinde karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Neuer gole izin vermedi.

83' Bayern hızlı atağında Lewandowski'yi faulle durduran Thiago Silva sarı kart gördü. PSG beraberliği getirecek pozisyonları bulamıyor bu bölümde...

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