PSG 0 - 1 Bayern Münih (Maç özeti)
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında PSG, Bayern Münih'i konuk etti. İlk maçı 3-2 kazanan PSG, rövanşta rakibine 1-0 yenilmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde rakibine kaybeden PSG, böylece geçen yılın rövanşını almış oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransız ekibi PSG ile Alman temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya geldi.
İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak önemli bir avantaj elde eden Fransız temsilcisi, rövanşta rakibine 1-0 mağlup olsa da yarı finale yükselmeyi başardı.
CHOUPO-MOTING'İN GOLÜ YETMEDİ
Bayern Münih, 40. dakikada Maxim Choupo-Moting'in golüyle öne geçse de turu getirecek 2. golü bulamadı ve turnuvaya veda etti.
Geçtiğimiz sezon finalde rakibine 1-0 mağlup olarak kupayı kazanamayan PSG, bu sezon rakibini eleyerek geçen sezonun da rövanşını almış oldu.
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