PSG 0 - 1 Bayern Münih (Maç özeti)

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransız ekibi PSG ile Alman temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya geldi.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak önemli bir avantaj elde eden Fransız temsilcisi, rövanşta rakibine 1-0 mağlup olsa da yarı finale yükselmeyi başardı.

CHOUPO-MOTING'İN GOLÜ YETMEDİ

Bayern Münih, 40. dakikada Maxim Choupo-Moting'in golüyle öne geçse de turu getirecek 2. golü bulamadı ve turnuvaya veda etti.

Geçtiğimiz sezon finalde rakibine 1-0 mağlup olarak kupayı kazanamayan PSG, bu sezon rakibini eleyerek geçen sezonun da rövanşını almış oldu.

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