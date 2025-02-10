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Przemyslaw Frankowski kimdir, nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın ilgilendiği Frankowski hangi takımlarda oynadı?

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#Przemyslaw Frankowski#Polonya Ligi#Galatasaray Transfer
Przemyslaw Frankowski kimdir, nereli, kaç yaşında Galatasarayın ilgilendiği Frankowski hangi takımlarda oynadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 12:26

Przemysław Frankowski kimdir sorusu, futbol kariyeri ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Polonyalı futbolcu, kariyerine Polonya'da başladıktan sonra ABD ve Fransa'da forma giydi. Kanat oyuncusu olarak görev yapan Frankowski, hızı ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Son dönemde Galatasaray’ın ilgilendiği iddialarıyla gündeme gelen futbolcu, kulüp ve milli takım performansıyla öne çıkıyor. Peki, Przemysław Frankowski kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Polonyalı futbolcu Przemysław Frankowski, kanat pozisyonunda görev yapan ve Fransa'nın Lens takımında forma giyen bir oyuncudur. Futbol kariyerine ülkesinde başlayan Frankowski, ABD’de de oynadıktan sonra Avrupa'ya dönüş yaptı. Galatasaray’ın oyuncuya olan ilgisiyle adı transfer haberlerinde anılmaya başladı. Peki, Przemysław Frankowski kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

PRZEMYSŁAW FRANKOWSKİ KİMDİR?

Przemysław Frankowski, 12 Nisan 1995'te Polonya'da doğdu. Futbola Polonya’nın Lechia Gdańsk altyapısında başladı ve burada profesyonel kariyerine adım attı. Daha sonra Jagiellonia Białystok takımına transfer olarak burada başarılı performanslar sergiledi. 2019 yılında ABD’nin Chicago Fire takımına transfer oldu ve burada MLS’te forma giydi. 2021 yılında Avrupa’ya dönerek Fransa Ligue 1 ekibi Lens'e transfer oldu. Polonya Milli Takımı'nda da görev alan Frankowski, uluslararası arenada da deneyim kazandı.

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PRZEMYSŁAW FRANKOWSKİ KARİYERİ

Frankowski, 2012 yılında Lechia Gdańsk ile profesyonel kariyerine başladı. 2014’te Jagiellonia Białystok'a transfer olarak burada beş sezon boyunca forma giydi. 2019'da Chicago Fire'a transfer olarak ABD'de üç sezon geçirdi. 2021'de Lens'e katılan futbolcu, burada Fransa Ligue 1’de mücadele etmeye devam ediyor. Polonya Milli Takımı'nda da oynayan Frankowski, EURO 2020 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti.

PRZEMYSŁAW FRANKOWSKİ'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR

  • Lechia Gdańsk (2012-2014)

  • Jagiellonia Białystok (2014-2019)

  • Chicago Fire (2019-2021)

  • RC Lens (2021-günümüz)

PRZEMYSŁAW FRANKOWSKİ'NİN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

  • Polonya U17, U18, U19 ve U21 Takımları
  • Polonya A Milli Takımı (2018-günümüz)
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#Przemyslaw Frankowski#Polonya Ligi#Galatasaray Transfer

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