Protality Series Sezon 1 Şampiyonu FastPay WildCats!

Toplamda 4 gün, 20 maçtan oluşan final serisinde zirve çekişmesi son ana kadar sürdü. 50.000TL ödül havuzundan 20.000TL'lik aslan payını almak isteyen iddialı takımların mücadelesi ise nefes kesti. Gecenin sonunda kupaya ve büyük ödüle uzanmayı başaran takım FastPay WildCats oldu. Onları adım adım ilk üçte takip eden iki ekip ise Kumiho Gaming ile Orgless idi.

Supradyn Energy PUBG Protality Series'de geçtiğimiz Aralık ayından bu yana toplamda 72 takımın ağırlandığı dev bir PUBG maratonu izledik. Bu takımlardan 64 tanesinin açık elemelerden başlayıp finale uzanan mücadelesine tanık olduk. Grup aşamasında bu 64 takımdan yükselen 16 ekibe 8 davetli takım katıldı. Türkiye'nin en önemli isimlerinin sahada şov yaptığı alışılageldik enstantanelerin yanı sıra daha önce ismini duyma şansımız olmayan birçok yetenekli oyuncu da kendini gösterme fırsatı yakaladı. Zaman zaman hiç beklemediğimiz derece şık ve lezzetli hareketler izledik, "Türkiye'de böyle oyuncu var mıymış" dedik. Dün akşam da bu yoğun tempoyu bir şampiyonla taçlandırdık ve sıra Sezon 2'yi beklerken dinlenmeye, maçların kritiğini yapmaya ve bu maçlardan kalan güzel anları keyifle izlemeye geldi.

Bu dolu dolu puan tablosunun ardından ilk sekiz takıma verilen ödüller ise şöyle oldu.

Supradyn Energy PUBG Protality Series Ödül Havuzu

1. FASTPAY WILDCATS – 20.000 TL

2. KUMIHO GAMING – 12.000 TL

3. ORGLESS – 6.000 TL

4. BLAZE ESPORTS – 4.000 TL

5. KARAGÜMRÜK – 3.000 TL

6. ÇAMLICA ESPOR – 2000 TL

7. EX4FRAG – 2.000 TL

8. 836 PIZZA LOCALE – 1.000 TL