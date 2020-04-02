Prosinecki ve ekibi tesiste kalıyor

Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor’da korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen maçların ardından bekleyiş devam ediyor.

2 haftadır oynanmayan maçların yanı sıra hem futbolcular hem de teknik heyet çalışmalarına devam ediyorlar. Futbolcular aileleri ile birlikte evlerinde antrenman yaparken, teknik heyet ise kulüp tesislerinde çalışıyor.

Teknik Direktör Robert Prosinecki ve ekibi, bir yandan kalan maçlar için analizlerini yaparken bir yandan da salonda antrenman yapıyorlar.