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İHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 13:44,Son Güncelleme:/

Prosinecki ve ekibi tesiste kalıyor

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Prosinecki ve ekibi tesiste kalıyor
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Hes Kablo Kayserispor’un Hırvat Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve ekibi tesislerde kalıyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor’da korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen maçların ardından bekleyiş devam ediyor.

2 haftadır oynanmayan maçların yanı sıra hem futbolcular hem de teknik heyet çalışmalarına devam ediyorlar. Futbolcular aileleri ile birlikte evlerinde antrenman yaparken, teknik heyet ise kulüp tesislerinde çalışıyor.

Teknik Direktör Robert Prosinecki ve ekibi, bir yandan kalan maçlar için analizlerini yaparken bir yandan da salonda antrenman yapıyorlar.

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