promisq’nun davranışlarına ilişkin Astralis’ten açıklama geldi

Astralis, Hampus Mikael "promisq" Abrahamsson’ın oyun içinde sergilediği toksik davranışlara karşı aksiyon alacaklarını söyleyen resmi bir açıklama yaptı.

“promisq’nun uygunsuz davranışları ve ettiği küfürlerin farkındayız. Bu durumu ciddiye alıyoruz. Bu,ne değerlerimize ne de şirket değerlerimize uyan bir durum değil.” Diyen Astralis, durum karşısında tepkisiz kalmadı.

Takım şu anda ligin tatilde olması sebebiyle arada olduğu için oyuncuya uygulanan yaptırımlar şu an içni direkt olarak görülemiyor. Bununla birlikte şu anda oyuncuya verilecek cezanın daha kararlaştırılmadığı düşünülüyor. Organizasyon, yapılan açıklamada durumu Hampus ile değerlendirdiğini söyledi.

Olaylar geçtiğimiz günlerde bir League of Legends oyuncusunun promisq’nun oyun içindeki toksik davranışlarını ve kullandığı uygunsuz dili gözler önüne seren ekran görüntüleri sunmasıyla patlak vermişti.

Konu hakkında Riot Games’ten de bir açıklama gelmedi. Oyuncunun kendisi de ne sosyal medya hesaplarından ne de organizasyon üstünden bir açıklama yapmadı.