Profesyonel oyuncu, hile kullandığı için Movistar Riders’tan atıldı

İspanya’nın en bilinen espor organizasyonlarından Movistar Riders, Rui “rapaztriste” Fonseca isimli kullanıcılarının resmi bir Valorant turnuvasında hile yaptığının farkına varılması sonrası oyuncuyu takımdan çıkardı.

Comunicado Oficial: Cese del jugador de Valorant “rapaztriste”.



➡️https://t.co/Ngoh0JZ50k pic.twitter.com/QvbsNlsucT — Movistar Riders (@Movistar_Riders) January 17, 2021

Diğer takım üyelerinin maç esnasında oyuncunun şüpheli hareketlerinin farkına varması ve durumu takım menajerine bildirmesiyle Riot Games’in de dâhil olduğu bir araştırma yapıldı. Bu araştırmalar sonucunda ise rapaztriste’nin 16 Ocak tarihli turnuvada hile kullandığı saptandı.

Organizasyon yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “LVP ve Riot’tan yaşanan olaydan dolayı özür dileriz ve bu konuyu açıklığa kavuşturup çözme konusundaki yardımları sebebiyle teşekkür ederiz. Elbette tüm Valorant hayranları ve turnuvaya katılan diğer oyunculardan özür dileriz.”

Rui “rapaztriste” Fonseca’nın ayrılmasıyla birlikte takımın güncel kadrosu şu şekilde:

Carlos ‘scarx’ Sanchez

Maks ‘kamyk’ Rychlewski

Mihály ‘Tishler’ Kállai

Michael ‘mikigoalie’ Buzek