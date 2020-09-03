Pro Beach Tour Altınoluk Kupası'nda final karşılaşmaları nefes kesti

Turnuvada ana tabloda erkeklerde 16 takım, kadınlarda ise 8 takım mücadele etti.

Kategorilerinde derece alan ilk sekiz takımın para ödülüne sahip olacağı organizasyonda, kadınlar ve erkeklerde 12.500 TL olmak üzere toplamda 25.000 TL para ödülü dağıtılırken, Pandemi sebebiyle seyircisiz oynayan takımlar performanslarıyla göz doldurdu.

Tarık Sayın ve Cem Severoğlu sunumuyla yapılan organizasyonda, erkeklerde şampiyon ; Murat Giginoğlu ve Volkan Göğtepe olurken kadınlar da Merve Çelebi ve Bahar Şahin Şampiyon olan isimlerdi.



3 gün süren şampiyonaya Romanya'dan da sporcu katılımı gerçekleşti. Son gün rüzgar şiddetini arttırsa da unutulmaz heyecanlı bir organizasyon gerçekleşti.