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Pritchard'dan Sivasspor'a kötü haber

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Pritchard#Sakatlık
Pritcharddan Sivasspora kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 16:10

Sivasspor Kulübü, Hatayspor maçında sakatlanan Alex Pritchard’ın sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Sivasspor’da sakatlık şoku yaşandı. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Hatayspor ile oynanan maçta sakatlanan Alex Pritchard’ın durumu hakkında kulüpten bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, Alex’in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği belirtildi. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde, pazar günü sahamızda Hatayspor ile oynadığımız karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Alex Pritchard'a yapılan MR görüntülemesi sonucunda, sağ arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Alex Pritchard'ın tedavisi sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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#Sivasspor#Pritchard#Sakatlık

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