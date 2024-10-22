Pritchard'dan Sivasspor'a kötü haber

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Sivasspor’da sakatlık şoku yaşandı. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Hatayspor ile oynanan maçta sakatlanan Alex Pritchard’ın durumu hakkında kulüpten bilgilendirme yapıldı.



Yapılan açıklamada, Alex’in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği belirtildi. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde, pazar günü sahamızda Hatayspor ile oynadığımız karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Alex Pritchard'a yapılan MR görüntülemesi sonucunda, sağ arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Alex Pritchard'ın tedavisi sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.