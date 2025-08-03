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Prensip anlaşması tamam: Beşiktaş yeni golcüsünü İtalya'da buldu!

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#Beşiktaş#Ole Gunnar Solskjaer#Taremi
Prensip anlaşması tamam: Beşiktaş yeni golcüsünü İtalyada buldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 20:33

Beşiktaş'ın Serie A devi Inter ile yollarını ayırmaya hazırlanan İranlı santrafor Mehdi Taremi ile prensipte anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

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Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy ile yollarını ayıran Beşiktaş, santrafor transferinde vites artırdı.

TAREMI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Prensip anlaşması tamam: Beşiktaş yeni golcüsünü İtalyada buldu

Corriere dello Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile prensipte anlaşma sağladı.

Haberin detaylarında Inter, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Taremi, ayrılığa sıcak bakıyor.

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TAREMI'NİN RAKAMLARI

Geride kalan sezon Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan Taremi, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol ve 9 asistlik skor katkısı üretti. 

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#Beşiktaş#Ole Gunnar Solskjaer#Taremi

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