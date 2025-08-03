Prensip anlaşması tamam: Beşiktaş yeni golcüsünü İtalya'da buldu!

Güncelleme Tarihi:
Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy ile yollarını ayıran Beşiktaş, santrafor transferinde vites artırdı.
TAREMI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Corriere dello Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile prensipte anlaşma sağladı.
Haberin detaylarında Inter, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Taremi, ayrılığa sıcak bakıyor.
TAREMI'NİN RAKAMLARI
Geride kalan sezon Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan Taremi, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol ve 9 asistlik skor katkısı üretti.