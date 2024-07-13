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Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich Town, arka arkaya 2 transfer duyurdu

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#Premier Lig#Transfer#Ipswich Town
Premier Ligin yeni ekibi Ipswich Town, arka arkaya 2 transfer duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 13:48

İngiltere Premier Lig’in yeni ekiplerinden Ipswich Town, Jacob Greaves ve Liam Delap’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Premier Lig’e 22 yıl aradan sonra yükselen Ipswich Town, ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

Ipswich Town, geçtiğimiz sezonu Championship ekibi Hull City’de kiralık geçiren 21 yaşındaki İngiliz santrfor Liam Delap’ı transfer ettiğini açıkladı.

Söz konusu anlaşmanın 5 yıllık olduğunu aktarıldı.

Transferiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Delap, Ipswich Town'a transfer olduğu için heyecanlı olduğunu söyledi.

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Hull City'den Jacob Graves geldi

Ipswich Town, Hull City'den Jacob Greaves'i kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi imzaların atılmasının ardından açıklama yapan Greaves, çok mutlu olduğunu ve Premier Lig'e adım attığı için heyecanlı hissettiğini söyledi.

Savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon Hull City'de çıktığı 43 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.

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#Premier Lig#Transfer#Ipswich Town

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