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GeriFutbol Premier Lig'e yükselen Leeds United şampiyonluğu da garantiledi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 17:08,Son Güncelleme:

Premier Lig'e yükselen Leeds United şampiyonluğu da garantiledi

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Premier Lig'e yükselen Leeds United şampiyonluğu da garantiledi
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İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Leeds United, Championship'te şampiyonluğa ulaştı.

Championship'te üçüncü sıradaki Brentford'un Stoke City'ye 1-0 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United, bitime iki maçı kala sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi.

Teknik direktör Marcelo Bielsa'nın öğrencileri, en yakın takipçisi ikinci sıradaki West Bromwich Albion'un dün Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig biletini almıştı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, gelecek hafta son maçında Queens Park Rangers'ı yenmesi halinde Premier Lig'e yükselen ikinci takım olacak.

Premier Lige yükselen Leeds United şampiyonluğu da garantiledi

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