Premier Lig'e son bilet! Brentford ile Fulham kapışmasında iddaa'da öne çıkan...

Bu bir ilandır

BRENTFORD

- Üst üste aldığı yenilgiler sonrası taraftarları arasında homurtular artan Brentford, Griffin Park'ta Swansea'yi 3-1 devirip adını play-off finaline yazdırmayı başardı.

- Uzun süredir sakat olan Nikos Karelis dışında önemli bir eksik yok.

- Bu sezon çıktığı 48 maçta 26 gol atan Ollie Watkins ve 17 gol - 9 asistle oynayan Said Benrahma takımın en büyük kozları...

- Kaptan Pontus Jansson; "Tüm sezon boyunca uğruna savaştığımız maça geldik. Bu sezon Fulham'la oynadığımız 2 maçı da kazanmış olmamız kafamızı rahatlatıyor ancak karşımızda tek maç, tek hedef var! İyi savunma yaptığımızda iyi hücum ettiğimizi Swansea maçında gördük. Bir yenisi daha bize Premier Lig kapısını açacaktır..." dedi.

FULHAM

- Salgın arasından döndükten sonra Brentford ve Leeds'a kaybeden Fulham, sonrasında ise 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

- Cardiff'i deplasmanda 2-0 yenmenin verdiği rahatlıkla çıktıkları play-off yarı final rövanş maçında ilk 10 dakikada tabelada 1-1 yazınca iyi top çevirdiler, 2-1 geriye düşünce daha da çok topa hakim olup istedikleri sonucu aldılar ve adlarını finale yazdırdılar.

- Son maçta ikinci yarı riske edilmeyen Neeskens Kebano, forma giydiği son 4 maça 5 gol sığdırmayı başarmıştı. Bu sezon çıktığı 40 maçta 26 golü bulunan Aleksandar Mitrovic ise Cardiff maçlarının ikisinde de oynamamıştı.

- İyi haber TD Scott Parker'dan geldi, Brentford karşısında eksik oyuncusu bulunmadığını açıkladı ve "Artık tüm ipler benim elimde, doğru kadro ve mekaniği kurup yarın takımımla Premier Lig vizesi almak istiyorum..." dedi.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 5 maçta Fulham galibiyeti bulunmuyor. (3 Brentford galibiyeti - 2 beraberlik)

- Brentford son 4 maçının 3'ünü kaybederken (1 galibiyet), Fulham son 9 maçının sadece 1'ini kaybetti. (6 galibiyet - 2 beraberlik)

- Aralarındaki son 6 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İngiltere Championship play-off final mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Brentford Kazanır" oldu!

%38'lik kesim sezon içerisinde oynadıkları iki maçı da kazanan Brentford'a güveniyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Salgın sonrası futbola dönüş hazırlığında Brentford, Arsenal ile karşılaşmıtşı! Hatırlayalım...