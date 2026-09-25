Premier Lig'den Manchester City'ye büyük şok! Küme düşebilir, eski şampiyonluklar da tehlikede

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Manchester City, Premier Lig’in mali düzenlemeleriyle ilgili 115 kural ihlali suçlamasından bir tanesi hariç hepsinde suçlu bulundu.

Lig yönetimi, kulübü uzun süren başarı dönemine yayılan yaygın mali dolandırıcılıkla suçlamıştı; bağımsız bir heyetin yürüttüğü soruşturma 2024 yılında sonuçlanmıştı.

O zamandan beri kararın açıklanması için uzun bir bekleyiş yaşandı, ancak kaynaklar, kulüplere heyetin artık bir karara vardığının bildirildiğini ve bunun üst lig için bir zafer olacağına inanıldığını açıkladı.

KÜME DÜŞME CEZASI BİLE ALABİLİR

Karar, büyük puan kesintileri, mali cezalar ve hatta küme düşme dahil olmak üzere çeşitli cezalarla sonuçlanabilir.

Haberin Devamı

ÖNCEKİ ŞAMPİYONLUKLAR DA TEHLİKEDE

Puan kesintileri önceki sezonlara da uygulanabilir; bu da City’nin Premier Lig şampiyonluklarının elinden alınma olasılığını yükseltiyor.

Henüz Manchester City'e verilecek ceza konusunda bir karara varılmadı fakat hükmün kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Kulübün karara itiraz etmesi bekleniyor.

MANCHESTER CİTY'DEN AÇIKLAMA

Manchester City sözcüsü konuyla alakalı şunları söyledi: “Premier Lig süreci halen devam etmekte olup, tamamlanması gereken önemli unsurlar bulunmaktadır ve bu süreç sıkı bir gizlilik kuralına tabidir. Bu nedenle Manchester City FC’nin tutumu, kulübün Şubat 2023 tarihli açıklamasıyla tutarlıdır. Kulüp, Premier Lig Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu’nun taraflı etkilerden uzak, bağımsız, tarafsız ve adil bir düzenleyici kurum olarak hareket edeceği varsayımıyla, sekiz yıldır gerekli prosedürlere özenle uymuştur.”

NE OLMUŞTU?

Herhangi bir usulsüzlük yaptığını şiddetle reddeden Manchester City, Şubat 2023’te Premier Lig tarafından suçlandı; duruşma Aralık 2024’te yapılmıştı. Şubat ayında kulüpten yaptıkları açıklamada, kulüp bu suçlamalar karşısında “şaşırdıklarını” belirtmişti.

Haberin Devamı

Premier Lig, Man City’yi mali kuralları defalarca ihlal etmekle ve ardından yapılan soruşturmada işbirliği yapmamakla suçladı. İddia edilen kural ihlallerinin 14 yıllık bir süre boyunca gerçekleştiği öne sürüldü.

Kanıtları incelemek üzere üç kişilik bir heyet görevlendirildi ve başlangıçta davayla ilgili kararın birkaç ay içinde verileceği bekleniyordu. Ancak bu süreç üç buçuk yıl sürdü.

İngiliz futbol tarihinin en pahalı ve en kapsamlı davası olan bu süreçte, idari bir sorun nedeniyle başlangıçta 115 olan suçlama sayısı toplam 130’a çıktı.

City, sekiz yıl boyunca (bazıları Pep Guardiola döneminin başlangıcını da içeren) 115’ten fazla iddia edilen ihlal konusunda masumiyetini kararlılıkla savundu.

Haberin Devamı

Kulüp, 2009-10 sezonundan 2017-18 sezonuna kadar uzanan dokuz sezon boyunca doğru mali bilgileri bildirmemekle ve 2009-10 ile 2012-13 yılları arasında eski teknik direktör Roberto Mancini’nin maaşına ilişkin tüm ayrıntıları sunmamakla suçlandı.

Ayrıca, 2010-11 ile 2015-16 yılları arasında oyunculara ödenen paraların tüm ayrıntılarını sunmamakla ve 2018 ile 2023 yılları arasında yürütülen soruşturmada işbirliği yapmamakla da suçlandı.

2020'DE UEFA'NIN CEZASI CAS'TAN DÖNDÜ



UEFA, Der Spiegel tarafından yayımlanan belgelerin ardından Şubat 2020'de Manchester City'ye Avrupa kupalarından iki yıl men ve 30 milyon euro para cezası vermişti.



Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, beş ay sonra Avrupa kupalarından men cezasını kaldırmıştı. CAS, bazı ihlallerin kanıtlanamadığına, bazılarının ise UEFA düzenlemelerine göre zaman aşımına uğradığına hükmetmişti.



Buna karşın Manchester City, UEFA'nın soruşturmasıyla yeterli düzeyde iş birliği yapmadığı gerekçesiyle 8,8 milyon sterlin para cezasına çarptırılmıştı.